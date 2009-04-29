Первичное жилье лучше продавать после сдачи домов

Министерство регионального развития и строительства выступает за реализацию жилья на первичном рынке после ввода домов в эксплуатацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

По его словам, на сегодня министерство разрабатывает новый законопроект, который предусматривает такой механизм реализации жилья.

«Мы к маю месяцу будем разрабатывать новую стратегию жилищного строительства. И думаю, что используя опыт других стран, будем переходить на систему продажи жилья после ввода в эксплуатацию. Потому что никакие кредитно-финансовые механизмы, никакие ФОНы и ФФСы не спасают потребителя от рисков», - сказал замминистра.

Д.ИСАЕНКО считает, что кредитно-финансовые механизмы и вся система по привлечению средств инвесторов – «слаборабочая схема».

По его мнению, необходимо давать возможность застройщикам закончить объект за собственные или кредитные средства, а потом продавать жилье.

При этом Д.ИСАЕНКО отметил, что обязать строителя сначала закончить строительство объекта, а потом продавать жилье – «ситуация не для кризиса», а для стабильного рынка. «Но об этом нужно думать сейчас. Потому что кризис показал, что проблемы есть – все стройки стали, народ проплатил деньги, а забрать свои квартиры не может», - добавил он.