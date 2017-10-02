В Кабмине отчитались: готовы к отопительному сезону почти на 100%

Жилой сектор Украины и другие социальные объекты страны готовы к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов почти на 100%.

Читайте такжеПодготовка к зиме: в украинские хранилища уже закачали 16,4 миллиарда кубов газа

Об этом во время очередного селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"На сегодняшний день, по той информации, которая на 50% проверена нами, состояние подготовки социальной сферы составляет 99,9% - это детские сады, школы, больницы. Жилищный сектор готов на 99,4%, почти 100%, то, что относится к котельным, к подаче тепла, - также на уровне 99%", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина достойно начнет и пройдет отопительный период 2017-2018 годов, поскольку наша страна накопила достаточные запасы природного газа и обеспечит снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.

Ранее профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 млн тонн антрацита и 2-2,2 млн тонн угля газовых марок.