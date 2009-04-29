Минрегионстрой: предложение на первичном рынке жилья вырастет

Министерство регионального развития и строительства Украины прогнозирует, что в июле-августе т.г. произойдет увеличение предложения жилья на первичном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал журналистам заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«Где-то к июлю-августу месяцу производитель с потребителем начнут двигаться друг к другу. Однозначно, я думаю, рынок будет идти в том направлении, что продавать надо готовое жилье», - добавил он.

При этом сегодня в основном предлагают купить квартиры на тех стройках, которые остановились.

«А сегодня народ понимает, что лучше всего покупать готовое жилье. Поэтому надо изыскать ресурсы, чтобы достроить жилье и ввести его в эксплуатацию и потом безрисково его продавать. Но продавать не по сверхценам, а по ценам, которые может переварить рынок», - уточнил он.

В то же время Д.ИСАЕНКО считает, что сильного падения стоимости жилья ожидать не стоит.

По его словам, если в прошлом году в Украине удалось выйти на показатели 2007 года по вводу жилья в эксплуатацию (с ростом 2,5%) за счет позапрошлогодних инвестиций, то что будет в этом году, «страшно себе представить».

«Причем все нормативные акты мы сделали. То есть мы сделали инструмент, который позволяет строителям куда-то двигаться. Но еще существует такая ситуация, когда строители, может быть, где-то не снизили цены на свою продукцию. Может быть, кто-то ожидает, когда рынок сдвинется с мертвой точки. Тогда люди поймут, что необходимо понижаться, необходимо выходить на реальный европейский уровень прибыли в 10-15%, снижать стоимость. Если построил за 5 тыс. грн., за 6 тыс. грн. продавай», - сказал Д.ИСАЕНКО.

При этом нужно, «чтобы строитель понял, что сверхприбыли закончились», подчеркнул он.