В Украине счетчиками тепла оснащены уже 75% домов - Зубко

Уровень оснащенности домов в Украине общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 75%. Об этом во время очередного селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"Состояние установки счетчиков сегодня по стране составляет 75%, но это как средняя температура по больнице. Потому что в Киеве уровень установки достигает 93%, а наихудшее состояние в Тернопольской области - 14%", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на население сверхнормативных потерь монополистов.