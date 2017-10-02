В столице дорожает жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2017 года по сравнению с августом выросла на 0,3% – до 23,270 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с сентябрем 2016 года цена выросла на 0,02%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке рост стоимости квартир наблюдался в премиум-классе – на 3,4%, до 47,587 тысячи гривень/квадратный метр, эконом-классе – на 1,2%, до 16,884 тысячи гривень/квадратный метр, комфорт-классе – на 0,1%, до 21,663 тысячи гривень/квадратный метр и в бизнес-классе - на 1,7%, до 31,606 тысячи гривень/квадратный метр.

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Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Печерском и Голосеевском районах столицы – на 3,9% и 2,8% соответственно, в то время как стоимость квартир в в Деснянском районе снизилась - на 0,9%.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 66 операторов в 181 объекте. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 31% и комфорт-класса – 31%. На новостройки бизнес-класса приходилось 25%, а премиум-класса – 13% от общего количества.

При этом в сентябре были приостановлены либо прекращены продажи квартир в двух новостройках.

Кроме того, средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в сентябре 2017 года выросла на 2,3% по сравнению с августом и составила 32,865 тысячи гривень/квадратный метр, а в долларах цена выросла на 0,1%, – до 1252 долларов/квадратный метр.

Также сообщается, что с сентября 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 6%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 7,3%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с августом выросли на 2,7%, в дешевом – на 1,3%, а в долларовом эквиваленте - на 0,6%.

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Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подорожали 1-комнатные квартиры – на 3,3%, до 30,666 тысячи гривень/квадратный метр и 2-комнатные - на 2,4%, до 33,901 тысячи гривень/квадратный метр. Средняя стоимость предложения 4-комнатных квартир в столице выросла на 2,1%, до 36,575 тысячи гривень/квадратный метр, 3-комнатных – на 1,5%, до 32,995 тысячи гривень/квадратный метр.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в сентябре 2017 года по сравнению с августом увеличилось на 3% и составило 20,215 тысячи объектов.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала "Столичная недвижимость", средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в августе 2017 года уменьшилась на 1,5% по сравнению с июлем и составила 32,128 тысячи гривень/квадратный метр, при этом в долларах цена снизилась на 0,1%, – до 1250 долларов/квадратный метр.