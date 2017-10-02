"Киевгаз" возобновил газоснабжение более 50 столичных котельных

Газораспределительная компания "Киевгаз" возобновила газоснабжение 54 котельных энергогенерирующей компании "Киевэнерго", которые обеспечивают горячей водой 307 столичных многоэтажных домов, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

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В пресс-службе сообщили, что в течение выходных специалисты "Киевэнерго" возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам.

"Работа остальных теплоисточников будет восстановлена в ближайшее время. Сегодня без горячего водоснабжения из-за остановки теплоисточников остаются 164 жилых дома. Кроме того, временно без горячей воды остаются 826 домов из-за аварийных повреждений, 98 – из-за плановых работ и реконструкций теплосетей и оборудования", - отметили в компании.

В пресс-службе напомнили, что часть котельных, находящихся на балансе "Киевэнерго", были опломбированы из-за долгов за транспортировку газа.

"По состоянию на 1 октября долг компании перед "Киевгаз" составляет 176,4 миллиона гривень. Кроме того, долг "Киевэнерго" перед "Нафтогаз Украины" составляет 2,32 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, обратилась к газораспределительной компании "Киевгаз" с просьбой возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов.

В 2016 году компания получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.