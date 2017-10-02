"Киевгаз" возобновил газоснабжение более 50 столичных котельных
Специалисты "Киевэнерго" возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам
Газораспределительная компания "Киевгаз" возобновила газоснабжение 54 котельных энергогенерирующей компании "Киевэнерго", которые обеспечивают горячей водой 307 столичных многоэтажных домов, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".
Читайте такжеВ Киеве из-за долгов прекращено газоснабжение ТЭЦ: четыре района остались без горячей воды
В пресс-службе сообщили, что в течение выходных специалисты "Киевэнерго" возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют горячую воду 307 жилым домам.
"Работа остальных теплоисточников будет восстановлена в ближайшее время. Сегодня без горячего водоснабжения из-за остановки теплоисточников остаются 164 жилых дома. Кроме того, временно без горячей воды остаются 826 домов из-за аварийных повреждений, 98 – из-за плановых работ и реконструкций теплосетей и оборудования", - отметили в компании.
В пресс-службе напомнили, что часть котельных, находящихся на балансе "Киевэнерго", были опломбированы из-за долгов за транспортировку газа.
"По состоянию на 1 октября долг компании перед "Киевгаз" составляет 176,4 миллиона гривень. Кроме того, долг "Киевэнерго" перед "Нафтогаз Украины" составляет 2,32 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, обратилась к газораспределительной компании "Киевгаз" с просьбой возобновить газоснабжение 58 котельных, которые обеспечивают горячей водой в межотопительный период 425 столичных многоэтажных домов.
В 2016 году компания получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.
"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.