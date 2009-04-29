«Юджин» планирует благоустроить Троицкую площадь

Компания «Юджин», собственник подземных помещений демонтированного ТРЦ «Троицкий» перед НСК «Олимпийский», планирует приступить к благоустройству Троицкой площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, компания «Юджин» положительно оценивает тот факт, что проект реконструкции НСК «Олимпийский» одобрен градостроительным советом Киева и успешно прошел архитектурно-градостроительный совет при Министерстве регионального развития и строительства.

«Теперь, когда утверждено архитектурное решение, появилась возможность начать проектирование реконструкции площади в увязке с новым стадионом, включая обустройство имеющихся подземных помещений. В целом, мы намерены завершить строительно-монтажные работы к моменту окончания строительства стадиона», ― сказал генеральный директор ООО «Юджин» Александр СУБИН.

Как сообщил гендиректор компании в комментарии УНИАН, разработку проекта реконструкции площади планируется завершить к концу первого квартала 2010 года. Для разработки проекта предполагается привлечь проектную организацию на специально организованном тендере. К благоустройству Троицкой площади компания намерена приступить после завершения проектных работ.

Он отметил, что проект будет согласован с заказчиками строительства стадиона.

А.СУБИН добавил, что согласно меморандуму о демонтаже ТРЦ «Троицкий», площадь должна быть свободной для достаточного прохода зрителей на стадион и со стадиона.

В настоящее время компания рассматривает варианты развития подземного пространства под площадью: «Мы ориентируемся на строительство торговых площадей и паркинга», - сказал А.СУБИН.

Общая площадь подземного комплекса составляет примерно 30 тыс. кв. м. Часть площадей предполагается отвести под паркинг, вместимость которого составит около 300 машиномест.

В компании не уточнили объем финансирования работ, отметив, что он станет понятен только после завершения проектных работ, когда будет предложена и рассмотрена смета.

А.СУБИН добавил, что подземные помещения находятся в собственности компании «Юджин».

Справка УНИАН. Компания «Юджин» создана в феврале 2001 года. В 2002 году «Юджин» оформил право пользования земельным участком, разработал и утвердил проект по строительству ТРЦ на Троицкой площади (возле НСК «Олимпийский»).

В феврале 2008 года компания подписала Меморандум о демонтаже объекта незавершенного строительства перед НСК «Олимпийский» и подготовке НСК «Олимпийский» для проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В июне 2008 года, во исполнение обязательств Меморандума, был подписан договор между Государственным управлением делами, Киевской городской государственной администрацией, Кабинетом министров Украины и компанией «Юджин». Согласно договору, компания «Юджин» взяла на себя обязательства демонтировать наземную часть торгово-развлекательного центра «Троицкий» возле НСК «Олимпийский» и в качестве компенсации получает в аренду на 49 лет земельный участок площадью 80 га на проспекте Глушкова, 1 в Голосеевском районе. В настоящее время процесс оформления этого участка в аренду продолжается.