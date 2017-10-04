В Житомирской области в первую очередь будут подключать к теплу соцобъекты

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поручил начать отопительный сезон в районах области и в первую очередь подключить к теплу социальные объекты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Председатель ОГА Игорь Гундич поручил главам райгосадминистраций и рекомендовал руководителям городов и ОТГ (объединенных территориальных общин – УНИАН) начать отопительный сезон 2017/2018 гг., учитывая климатические условия», - отмечается в сообщении.

Соответствующее распоряжение №392 «О завершении подготовки объектов хозяйственного комплекса области к работе в осенне-зимний период и началу отопительного сезона 2017/18 года» Гундич подписал вчера, 3 октября.

Точной даты начала отопительного сезона в распоряжении не указано. «Все будет зависеть от температуры, если будет холодно, объекты будут подключать к теплу раньше 15 октября», - уточнили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

В первую очередь отопление должны подключить в больницах, детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях Житомирской области. Далее – подключат централизованное теплоснабжение в жилых домах.

«С целью своевременного начала отопительного сезона 2017/2018 гг. работает «горячая линия». Если медицинское или учебное заведение не обогревается, жители области могут позвонить по номеру (0412) 47-47-12 и сообщить об этом. Житомирская ОГА как можно быстрее отреагирует на любое обращение по поводу несвоевременного начала сезона. Аналогичные телефонные «горячие линии» с круглосуточным режимом на предприятиях будут работать в районах Житомирщины», - отмечают в ОГА.

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Также Гундич поручил департаменту градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации провести расчеты коммунальных предприятий области за потребленные энергоносители, в том числе - за распределение природного газа перед компанией «Житомиргаз».

Кроме этого, в распоряжении говорится о необходимости перевести котельные на альтернативные виды топлива. Также председатель ОГА поручил осуществлять работы для оснащения имеющегося жилого фонда домовыми средствами учета и регулирования тепловой энергии.

Напомним, 2 октября Гундич во время всеукраинского селекторного совещания отметил, что Житомирщина усилила подготовку к осенне-зимнему периоду.