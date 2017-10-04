Отопительный сезон в Житомире начнется досрочно

В Житомире досрочно начнут отопительный сезон – с 12 октября. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, такое решение принял сегодня исполком этого совета.

«12 октября в Житомире начнется отопительный сезон. Такое решение сегодня, 4 октября, единогласно приняли на заседании исполнительного комитета. Дополнительный вопрос о начале отопительного сезона инициировал заместитель городского головы Александр Фещенко», - сказано в сообщении.

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Обычно отопительный сезон в Житомире начинается с 15 октября.

В горсовете напоминают, что позавчера, 2 октября в Житомире состоялось заседание оперативного городского штаба по рассмотрению вопросов готовности городского хозяйства к началу отопительного сезона 2017-2018 годов.

Во время этого заседания руководители исполнительных органов городского совета и коммунальных предприятий отчитались о готовности жилого фонда, учебных заведений, учреждений здравоохранения к началу нового отопительного сезона. Тогда горсовет сообщил, что жилой фонд, больницы, школы и детские сады города готовы к отопительному сезону.

Так, в частности, КП «Житомиртеплокоммунэнерго» осуществило текущий ремонт 55 котельных, 75 центральных тепловых пунктов, 145,32 км тепловых сетей, провело замену 1, 617 км аварийных тепловых сетей, и тому подобное.

Напомним, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поручил начать отопительный сезон в районах области и в первую очередь подключить к теплу социальные объекты.

Точной даты начала отопительного сезона в распоряжении не указано. «Все будет зависеть от температуры, если будет холодно, объекты будут подключать к теплу раньше 15 октября», - уточнили УНИАН в пресс-службе ОГА.