Гройсман назвал ответственных за своевременное начало отопительного сезона

Ответственность за своевременное начало отопительного сезона 2017-2018 годов в Украине полностью лежит на местных органах власти, которые должны принять решение о его начале в случае, если трое суток подряд температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов Цельсия. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Я подчеркиваю, что вопрос своевременного запуска тепла, качества тепла полностью лежит на плечах местных органов власти: мэров городов, глав общин, глав администраций, районов и областей. Персональная ответственность за то, чтобы все было вовремя», - отметил премьер, добавив, что на запуск систем подачи тепла по нормативам отводится две недели, но люди не могут столько ждать.

«Если трое суток подряд температура меньше, чем плюс 8 градусов – начинайте отопительный период... Пожалуйста, вовремя начните и быстро запустите», - сказал премьер-министр.

Также Гройсман обратил внимание местных органов власти на необходимость своевременной подготовки коммунальной техники для работы в условиях зимнего режима работы и снежной погоды.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности и госкомпании «Укртрансгаз», по состоянию на начало октября в Украине для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов накоплено почти 16,5 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и 1,2 млн тонн угля на складах ТЭС. При этом, к началу прошлого отопительного сезона запасы газа составляли 14,5 млрд кубометров.