Одесский горсовет решил прекратить поставки населению горячей воды из-за убыточности услуги

Одесский городской совет принял решение о прекращении услуг по предоставлению централизованного горячего водоснабжения населению.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено программой энергоэффективности на 2017-2021 годы, утвержденной сегодня на сессии горсовета.

В частности, проведение мероприятий по прекращению поставки услуги «Горячее водоснабжение» выделено отдельным пунктом программы. В решении отмечается, что существующая система теплоснабжения проектировалась, в основном, более 50 лет назад – «в период дешевых энергоресурсов». При этом в последние годы наблюдается значительное снижение потребления горячего водоснабжения коммунально-бытовыми потребителями коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

В числе основных причин - задолженность предприятия за потребленный природный газ, что приводит к систематическим отключениям предприятия летом от системы газоснабжения.

Отмечается, что отсутствие летом централизованной подачи горячей воды, в свою очередь, привело к установлению потребителями индивидуальных электрических водонагревателей и отказа на протяжении всего года от пользования услугами централизованной системы горячего водоснабжения.

К важному фактору, повлиявшему на снижение потребления горячей воды, разработчики программы отнесли высокую стоимость услуги и пр.

«Анализ показывает, что ежегодный общий расчетный ущерб от поставки потребителям горячей воды составляет около 100 млн грн, что делает ее поставки абсолютно нерентабельным», - сказано в решении.

В настоящее время вышеназванное КП осуществляет поставку горячей воды в 2250 жилых домов города, абонентами предприятия являются 404453 человека.

Из них реально потребляют горячую воду 78 982 человека, при этом из данного количества только 11 157 горожан (потребление составило 133 497 куб. м в год) потребляют горячую воду и рассчитываются по приборам учета. Другие потребители - 67807 человек (потребление составило 833 186 куб. м/год) рассчитываются по нормативным показателям и определить их фактическое потребление невозможно.

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В результате анализа определено, что за прошлый отопительный сезон около 470 жилых домов практически не пользовались данной услугой - потребление составило менее 1 тыс. литров на одного человека в год.

«Таким образом, предоставление услуги горячего водоснабжения носит сезонный характер, требует больших капитальных затрат на полноценное восстановление и является убыточным для КП «Теплоснабжение города Одессы», - сказано в решении.