На Житомирщине военная прокуратура вернула государству более 3,5 тысяч га земли оборонного назначения вблизи Новоград-Волынского

На Житомирщине военная прокуратура вернула государству более 3,5 тыс. га земли оборонного назначения вблизи города Новограда-Волынского. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, 21 сентября этого года Хозяйственный суд Житомирской области полностью удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

Суд признал недействительным договор, согласно которому земли обороны и часть расположенного на них полигона Вооруженных Сил Украины вблизи города Новоград-Волынский были незаконно переданы в пользование коммерческой структуре.

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Как было доказано военным прокурором в суде, Житомирским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, вопреки действующему земельному законодательству, был заключен договор о предоставлении в пользование земель обороны площадью 3 тыс.581 га для ведения охотничьего хозяйства коммерческой структуре. Это сделали без оформленной и утвержденной документации по землеустройству.

«После вступления в силу решения суда, будут приняты все необходимые меры относительно его реального исполнения»,- отмечают в прокуратуре.

Как известно, на Житомирщине предлагают распределять земли в первую очередь среди участников АТО.