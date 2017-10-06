Будем с теплом и горячей водой: "Киевэнерго" Ахметова заявило о готовности к зиме

Столичная энергопоставляющая компания "Киевэнерго" провела необходимые мероприятия и подготовила свои теплогенерирующие объекты (ТЭЦ и котельные), а также теплосети для прохождения отопительного периода 2017-2018 годов. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава наблюдательного совета компании Иван Плачков.

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"Я могу сказать, что в этом году оборудование подготовлено в необходимой степени для того, чтобы могли пройти надежно, нормально отопительный период", - сказал он, добавив, что компания "Киевэнерго" начала готовиться к отопительному периоду еще в январе этого года и за этот период на эти цели было потрачено более 100 миллионов гривень, хотя планировалось около 160 миллионов гривень.

По его словам, компания не смогла достичь целевого показателя финансирования этих работ из-за долговой ситуации (ее долгов за газ перед "Нафтогазом Украины" и долгов перед ней со стороны государства и потребителей).

"Можно с уверенностью сказать, что источники тепла (ТЭЦ и котельные – УНИАН) подготовлены, что касается тепловых сетей, то проведены все гидравлические испытания, которые были нужны, и устранены повреждения", - отметил Плачков.

Он добавил, что основным видом топлива, на котором работают объекты компании, является природный газ, потребность в котором для прохождения отопительного сезона составляет около 2 миллиардов кубометров. Для его получения компания уже подала проекты соответствующих договоров и лимиты на объемы газа в "Нафтогаз Украины".

"Резервным видом топлива для компании является мазут, потребность в котором составляет 75-80 тысяч тонн. На сегодня накоплено 62 тысячи тонн. К началу отопительного сезона будет накоплен необходимый минимальный объем", - сообщил глава набсовета "Киевэнерго".

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Плачков также отметил, что по результатам проведенных компанией проверок выяснилось, что только в 50% жилищного фонда Киева внутренние сети и оборудование домов полностью готовы к приему теплоносителя с даты начала отопительного периода. По его словам, "Киевэнерго" не имеет права подавать теплоноситель в те дома, которые не подготовили свою инфраструктуру.

"Я обращаюсь ко всем киевлянам: поинтересуйтесь, пожалуйста, какая степень готовности ваших домов, получал ли ваш дом Форму Е8 (документ, подтверждающий готовность дома к началу отопительного периода и приему теплоносителя от энергопоставляющей компании – УНИАН). Если дом не получал от "Киевэнерго" Форму Е8 - у вас будут проблемы в начале отопительного сезона. Ваш дом все равно будет включен, он будет включен через 10-15 дней, поскольку мы не можем оставлять людей без тепла. Но когда он будет подключен, вас могут ожидать аварийные ситуации", - сказал он, добавив, что ответственность за готовность дома к отопительному сезону полностью лежит на его собственнике.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 миллиардов гривень. По данным правительства, по состоянию на начало сентября готовность жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону 2017/2018 годов составляла 95,6%.

В начале октября в "Киевэнерго" сообщили, что столичная газораспределительная компания "Киевгаз" возобновила газоснабжение 54 котельных, которые обеспечивают горячей водой 307 многоэтажных домов.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.