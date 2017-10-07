Стало известно, когда в Киеве включат отопление
11:36, 07 октября 2017Недвижимость
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Подачу тепла больницам, детсадам и школам начнут еще до того, как станет холоднее.
Срднесуточная температура не должна превышать +8 градусов / УНИАН
Отопление в жилых домах в Киеве включат, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-центр мэра столицы.
"Если среднесуточная температура воздуха ниже +8, то мы можем начинать отопление жилых домов", - подчеркнул он.
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При этом по словам Кличко, власть может начать подачу тепла больницам, детсадам и школам еще до того, как станет холоднее. Если эти заведения подают заявку на подачу тепла, то их подключают к отоплению.
Как сообщал УНИАН, в Минэкономразвития прогнозируют рост тарифов на отопление в следующем году на 20%.
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