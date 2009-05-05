Вторичное жилье Запорожья дешевеет

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья в апреле снизилась на 3,5% - до 845 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости «Реал-Сервис» (г. Запорожье).

По данным информационно-аналитического отдела агентства, с 20 по 30 апреля стоимость жилья в городе снизилась на 0,35%.

Структура предложений по количеству комнат в общем объеме предложений на вторичном рынке жилья выглядит так: однокомнатные квартиры – 22%, двухкомнатные – 38%, трехкомнатные – 31%, другие квартиры – 9%.

Общая площадь всех квартир, выставленных на продажу, составляет 129 527 кв.м.

По состоянию на 30 апреля т.г., средняя стоимость квартир на вторичном рынке Запорожья на средних этажах составляла 851 долл./кв.м, на первых этажах – 971 долл./кв.м.

При этом средняя стоимость однокомнатных квартир составляла 29 133 долл., двухкомнатных – 42 633 долл., трехкомнатных – 55 362 долл.

По данным агентства недвижимости, средняя стоимость вторичного жилья в Запорожье в первом квартале т.г. снизилась на 25,45% – с 1 175 до 876 долл. за 1 кв.м; в 2008 году снизилась на 9,82% – до 1303 долл./кв.м.