Долги населения по квартплае в марте выросли на 2,2%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте текущего года выросла на 2,2% по сравнению с февралем – до 10 млрд. 157,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, средний период задолженности населения за все услуги составил 3,1 месяца. Увеличение задолженности произошло в 23 регионах Украины.

По данным Госкомстата, на протяжении января-марта т.г. население страны оплатило за жилищно-коммунальные услуги 8,3 млрд. грн. (84,5% начисленных за этот период сумм).

Среди регионов наивысший уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Киеве, Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Сумской областях (98,2-91,4%), самый низкий – в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Луганской областях (75,6-80%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного

владельца лицевого счета в марте т.г. по сравнению с мартом 2008 года увеличились на 38,1% и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 360,2 грн.