В Кабмине отчитались: Украина полностью готова к отопительному сезону

Украина на 100% готова к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов, сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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«Сегодня Украина на 100% технически готова – это в первую очередь социальные объекты, жилой сектор и самое главное - котельные», - сказал Зубко.

Он напомнил, что местные органы власти должны принять решения о подаче тепла, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже +8 градусов.

«Для нас сегодня важно, чтобы отопительный сезон начался не 15 октября, а отслеживался температурный режим… Там, где будет более трех суток температура меньше +8 градусов, отопление должно быть запущено. Если на социальных объектах внутренняя температура помещений будет меньше +16 градусов, также должно быть включено отопление», - сказал Зубко, добавив, что ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит полностью на местных органах власти.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности и госкомпании «Укртрансгаз», по состоянию на начало октября в Украине для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов накоплено почти 16,5 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и 1,2 млн тонн угля на складах ТЭС. При этом, к началу прошлого отопительного сезона запасы газа составляли 14,5 млрд кубометров.

6 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина достойно начнет и пройдет отопительный период 2017-2018 годов, поскольку наша страна накопила достаточные запасы природного газа и обеспечит снабжение потребителей тепловой и электрической энергией.