Недвижимость продолжает дешеветь

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле т.г. снизилась на 7,64% или 95 долл. – до 1 144 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 76 тыс. 726 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 11,06% или 155 долл. – до 1 250 долл./кв. м при средней стоимости 107 тыс. 914 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 99 долл., до 1 368 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 110 долл., до 1 228 долл./кв. м; Вышгородском – на 83 долл., до 983 долл./кв. м; Васильковском – на 70 долл., до 960 долл./кв. м; Бориспольском – на 103 долл., до 1 259 долл./кв. м; Макаровском – на 40 долл., до 787 долл./кв. м; Броварском – на 85 долл., до 956 долл./кв. м и в Бородянском районе – на 73 долл., до 871 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 18%, Васильковском – 14%, Бориспольском – 14%, Вышгородском – 9%, Обуховском – 9%, Бородянском – 7%, Броварском – 17%, Макаровском – 12%.

Напомним, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в первом квартале т.г. снизилась на 19,96% или на 309 долл. – до 1 238 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 91 тыс. 576 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1 547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 65 долл.

Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле т.г. снизилась на 7,96% или 329 долл. США – до 3 803 долл. за сотку, сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 5,76% (381 долл.) – до 6 229 долл./сотка, Обуховском – на 8,51% (424 долл.) – до 4 554 долл./сотка, Бориспольском – на 9,56% (416 долл.) – до 3 938 долл./сотка, Броварском – на 10,02% (328 долл.) – до 2 945 долл./сотка, Васильковском – на 10,74% (299 долл.) – до 2 485 долл./сотка, Вышгородском – на 8,80% (282 долл.) – до 2 921 долл./сотка, Кагарлыкском – на 7,54% (111 долл.) – до 1 366 долл./сотка, Макаровском – на 6,49% (120 долл.) – до 1 725 долл./сотка; Бородянском – на 8,39% (165 долл.) – до 1 799 долл./сотка; Фастовском – на 7,55% (93 долл.) – до 1 134 долл./сотка и Барышевском районе – на 9,02% (104 долл.) – до 1 053 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 14%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 12%, Киево-Святошинском – 13%, Броварском – 13%, Обуховском – 6%, Бородянском – 7%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 5%, Барышевском – 4%, Фастовском – 5%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13% или 1 041 долл. – до 4 132 долл. за сотку; в 2008 году – на 11,78% (691 долл.) – до 5 173 долл. за сотку.