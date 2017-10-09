Украина может вдвое сократить потребление газа в жилом секторе – Зубко

Украина может вдвое сократить потребление газа в жилом секторе благодаря развитию в нашей стране возобновляемой энергетики, а также проведению мероприятий по энергоэффективности, сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров.

Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о Фонде энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 миллионов гривень будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств будет предоставлена правительством Германии и Европейской комиссией.