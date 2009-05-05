Вторичное жилье Киева в апреле подешевело на 9%

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизилась на 9,17% (153 долл.) – до 1518 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

За I квартал средняя цена продаж 1-3-комнатных вторичных квартир снизилась на 27,22% (625 долл.) – до 1671 долл. за 1 кв. м. В 2008 году – на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

В апреле самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1096 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2604 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 8,37% (181 долл.) – до 1979 долл., Оболонском – на 8,78% (143 долл.) – до 1486 долл., Днепровском – на 9,96% (134 долл.) – до 1212 долл., Голосеевском – на 9,79% (166 долл.) – до 1530 долл., Соломенском – на 8,26% (124 долл.) – до 1376 долл., Печерском – на 8,83% (252 долл.) – до 2604 долл., Святошинском – на 8,34% (115 долл.) – до 1263 долл., Подольском – на 7,68% (117 долл.) – до 1401 долл., Дарницком – на 11,74% (146 долл.) – до 1096 долл. и Деснянском районе – на 8,51% (108 долл.) – до 1160 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Стоимость аренды квартир снижается

В апреле т.г. средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве снизилась на 6,38% (30 долл. США) - до 438 долл. за квартиру в месяц.

За I квартал средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир опустилась на 22,9% (139 долл. США) - до 468 долл. за квартиру в месяц. За 2008 год цена аренды квартир в Киеве снизилась на 37,79% до 607 долл. за квартиру в месяц.

В минувшем месяце в Печерском районе месячная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 58 долл. - до 410 долл., 2-комнатных – на 59 долл. – до 608 долл., 3-комнатных – на 32 долл. – до 766 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 24 долл. – до 330 долл., 2-комнатных – снизилась на 43 долл. – до 616 долл., 3-комнатных – снизилась на 41 долл. – до 722 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 22 долл. – до 270 долл., 2-комнатных – на 32 долл. – до 347 долл., 3-комнатных – на 35 долл. – до 533 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 23 долл. - до 285 долл., 2-комнатных – снизилась на 27 долл. – до 380 долл., 3-комнатных – снизилась на 44 долл. – до 525 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 26 долл. – до 255 долл., 2-комнатных – снизилась на 19 долл. – до 350 долл., 3-комнатных – снизилась на 20 долл. – до 449 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 21 долл. – до 277 долл., 2-комнатных – выросла на 7 долл. – до 403 долл., 3-комнатных – снизилась на 19 долл. – до 467 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 27 долл. – до 296 долл., 2-комнатных – снизилась на 33 долл. – до 386 долл., 3-комнатных – снизилась на 44 долл. – до 465 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 27 долл. – до 285 долл., 2-комнатных – снизилась на 18 долл. – до 382 долл., 3-комнатных – снизилась на 20 долл. – до 483 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 36 долл. – до 260 долл., 2-комнатных – снизилась на 24 долл. – до 374 долл., 3-комнатных – снизилась на 32 долл. – до 455 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 24 долл. – до 267 долл., 2-комнатных – снизилась на 19 долл. – до 362 долл., 3-комнатных – снизилась на 9 долл. – до 475 долл.

Объем предложения от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в 10 районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 13%, Печерском – 5%, Дарницком – 11%, Оболонском – 9%, Днепровском – 10%, Соломенском – 11%, Голосеевском – 9%, Святошинском – 9%, Деснянском – 12%, Подольском – 8%.