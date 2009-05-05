На реконструкции НСК «Олимпийский» сэкономлено 150 млн. грн.

На реконструкции Национального спорткомплекса «Олимпийский» в рамках подготовки к Евро-2012 уже удалось сэкономить около 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Из тех сумм, которые на первом уровне были поданы генеральным подрядчиком, в силу проверки каждой цифры мы уже сегодня сэкономили, сохранили для реконструкции НСК «Олимпийский» около 150 млн. грн.», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В то же время он отметил, что это не окончательная цифра, поскольку часть видов работ еще не подана на экспертизу. Поэтому министр считает, что окончательная стоимость всех работ на НСК может быть меньше определенной предварительно.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, все финансовые показатели и уточненная стоимость работ по реконструкции стадиона будут известны ориентировочно 20 мая после того, как «Укргосстройэкспертиза» предоставит комплексное заключение. После этого, добавил министр, Кабинет министров утвердит окончательный проект реконструкции и титул строения.

Кроме того, министр подчеркнул, что расход средств на реконструкцию стадиона и качество работ постоянно контролируются тремя разными органами.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что на сегодня уже завершена первая фаза строительных работ и началась вторая, в рамках которой проводится не только строительство в чаше стадиона, но и реконструкция сетей под ним. По словам министра, это очень серьезная работа, поскольку подземные коммуникации не ремонтировались много лет, «пол-Киева зависит от этих сетей».

«Поэтому я могу гарантировать за каждый кирпичик, что он соответствует сегодня проекту», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО, добавив, что все работы на НСК проводятся согласно утвержденному графику.

Справка УНИАН. Реконструкция НСК “Олимпийский“ проводится в рамках подготовки Украины к Евро-2012. Готовность арены к принятию матчей чемпионата определена УЕФА как обязательное условие для проведения турнира в нашем государстве. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией «Киевгорстрой». Их завершение запланировано на декабрь 2010 года, а введение стадиона в эксплуатацию - на июнь 2011 года.

Общая вместимость обновленного стадиона составит 69 тыс. 423 зрителя.

Стоимость реконструкции спорткомплекса составляет 2 млрд. 114 млн. 726,9 тыс. грн. Финансирование работ проводится из государственного бюджета Украины.