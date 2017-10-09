На Житомирщине во время аукциона аграрий приобрел право аренды земельного участка более чем за 180 тысяч

В сентябре текущего года на Житомирщине на земельном аукционе продали право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения государственной собственности площадью 65,5 гектара. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на данные Главного управліннія Держгеокадастру в Житомирской области.

Земельный участок расположен на территории Слободского сельского совета Малинского района и предназначен для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

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За пользование земельным массивом победитель торгов ежегодно будет платить в местный бюджет Житомирщины свыше 181 тыс. гривен. Это почти в четыре раза превышает стартовую цену, которая составляла 45,6 тыс. гривен. Договор аренды заключен на 7 лет.

Земельные торги проводились в соответствии с главой 21 Земельного кодекса Украины «Продажа земельных участков или прав на них на конкурентных началах».