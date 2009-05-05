Список объектов достройки будет утверждать Кабмин

Окончательный список объектов незавершенного строительства со степенью готовности свыше 70% для достройки на общую сумму 1 млрд. 333 млн. грн. госсредств будет утверждать Кабинет министров после проведения аукционов среди застройщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА сегодня журналистам в ходе правительственной горячей линии.

По его словам, как только появятся средства, начнут проводиться конкурсы с элементами аукциона по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного строительства. После проведения аукционов список недостроев, претендующих на первый миллиард гривень, предусмотренный Государственным ипотечным учреждением (плюс 30% - средства населения), вынесут на утверждение правительства.

Ранее ожидалось проведение аукционов до 1 мая т.г. Минрегионстрой планирует их проведения со следующей недели.

А.БЕРКУТА отметил, что на сегодня в список входят 456 объектов незавершенного строительства на сумму 3 млрд. грн. Он добавил, что из списка изъяли объекты, финансируемые путем облигаций, остались объекты, финансируемые только через фонды финансирования строительства.

Ранее в список входили 465 объектов незавершенного строительства со степенью готовности свыше 70% на общую сумму 7,5 млрд. грн.

Напомним, аукцион по открытому (публичному) размещению в ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на общую сумму 1 млрд. грн. несколько раз переносился в связи с отсутствием заявок со стороны инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства, Министерство финансов и Министерство экономики совместным приказом утвердили Положение о проведении конкурса с элементами аукциона по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного жилищного строительства.

Согласно приказу, для проведения аукциона начальная стоимость жилья в Киеве установлена на уровне 8 тыс. грн./кв.м, в Киевской области – 7,5 тыс. грн./кв.м, в Севастополе и областных центрах – 6 тыс. грн./кв.м, в других населенных пунктах – 5 тыс. грн./кв.м. Шаг предложения для участия в аукционе определен в размере 1% начальной стоимости 1 кв.м.

Победителями конкурса являются участники, которые предложили наибольшую площадь жилья за предложенную цену. При этом застройщик берет на себя обязательство достроить и ввести в эксплуатацию объект строительства за средства, объем которых определяется из расчета цены, предложенной им на конкурсе.

Справка УНИАН. На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будет передан Ощадбанку и Укрэксимбанку для кредитования граждан на приобретение жилья.