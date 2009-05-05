В субсидиях на оплату ЖКУ не будет учитываться коэффициент роста
16:45, 05 мая 2009Недвижимость
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Минимального дохода
При расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не будет учитываться коэффициент повышения дохода граждан, что применялось предыдущие 4 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.
«Правительство поддержало данное решение и в ближайшее время оно будет донесено общественности», - отметила она.
По ее словам, отмена данной нормы будет также касаться субсидий на закупку населением твердого топлива.
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