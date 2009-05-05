В субсидиях на оплату ЖКУ не будет учитываться коэффициент роста

При расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не будет учитываться коэффициент повышения дохода граждан, что применялось предыдущие 4 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.

«Правительство поддержало данное решение и в ближайшее время оно будет донесено общественности», - отметила она.

По ее словам, отмена данной нормы будет также касаться субсидий на закупку населением твердого топлива.