Смета реконструкции НСК «Олимпийский» может увеличиться

Министерство регионального развития и строительства Украины допускает увеличение сметной стоимости реконструкции НСК «Олимпийский».

Об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА сегодня журналистам в ходе телефонной линии Кабинета министров.

По его словам, увеличение сметы реконструкции спорткомплекса будет зависеть от того, какие расходы будут включены в проект - например, стоимость инженерной инфраструктуры, имеющей непосредственное отношение к «Олимпийскому», или обустройство прилегающей к спорткомплексу территории.

А.БЕРКУТА отметил, что заказчик реконструкции спорткомплекса заказал проект размещения функциональных зон на прилегающей территории. Однако возникает вопрос: куда отнести затраты на обустройство этой территории – к госбюджету, местному бюджету или частным инвесторам, у которых находятся в пользовании земельные участки вокруг спорткомплекса.

Первый замминистра добавил, что необходимо или договариваться с застройщиками, или отменять решения о передаче земельных участков, если они были незаконными.

При этом на сметную стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» может повлиять и выбор компании (иностранной или отечественной), которая будет монтировать кровлю над чашей стадиона, а также стройматериалов на ее изготовление. Этот вопрос решится путем проведения тендера и создания консорциума, добавил он.

По словам А.БЕРКУТЫ, в итоге общая стоимость реконструкции спорткомплекса, а также обустройства прилегающей территории будет отображена в сведенных расходах по НСК «Олимпийский».

Замминистра считает, что строительство объектов, не имеющих прямого отношения к функционированию спорткомплекса (гостиницы, предприятия питания), может быть профинансировано за счет внебюджетных источников.

Он также сообщил, что в конце мая т.г. проектно-сметную документацию по реконструкции НСК «Олимпийский» планируется рассмотреть на научно-техническом совете Минрегионстроя.

Как сообщал УНИАН, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины выступает за восстановление территориальной целостности НСК «Олимпийский».

По данным заместителя министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Ростислава КАРАНДЕЕВА, речь идет о 7 га отчужденной ранее Киевсоветом земли, а также около 3 га, которые Киевсовет планирует передать в аренду.

Часть территорий уже застроена жилыми домами. На тех землях, где нет застройки, планируется разместить функциональные зоны, а территории, которые принадлежат госструктурам, объединить под одного собственника.

По словам Р.КАРАНДЕЕВА, министерство будет настаивать на том, чтобы КГГА взяла на себя часть финансирования обустройства прилегающей к стадиону территории, хотя бы работы по устройству дорог, освещения, туалетов и других общественных сооружений.

В то же время первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что Киевская госгорадминистрация требует четкого разграничения функций по финансированию обустройства территорий, прилегающих к НСК «Олимпийский». Он подчеркнул, что за государственные средства должны быть выполнены все работы, включая обустройство прилегающих территорий, строительство паркингов, демонтаж остатков ТРЦ «Троицкий» и пр. Е.ЧЕРВОНЕНКО уточнил, что в государственной целевой программе ни слова не сказано о том, что эти работы должны финансироваться из местного бюджета.