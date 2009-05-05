Цена вторички Киева продолжила снижение

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 27 апреля по 5 мая т.г. снизилась на 0,2% (3 долл.) - до 1 945 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, ценовая ситуация на рынке вторичного жилья Киева осталась практически без изменений: цены стабилизировались, однако продолжают совершать локальные колебания.

«Деловая активность по-прежнему не высока. В нынешних условиях лишь недорогое жилье имеет шансы найти своего покупателя. Минимальный спрос касается в основном 1-2 комнатных квартир. Объекты дороже 60 тыс. долл. практически не вызывают интереса у потенциальных покупателей», - сообщили в компании.

По итогам недели, индекс ценового ожидания вторичной недвижимости столицы снизился на 0,1% и составляет «минус» 0,2. По мнению аналитиков компании, предпосылок для кардинального изменения цен на «вторичку» Киева нет.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за апрель т.г. повысился на 4,3%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет 0,8%.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам компании, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизится на 7,4% - до 1 818 долл./кв. м.

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 4,5% - до 1 965 долл./кв. м, в феврале – на 5,5% - до 2 057 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 367 тыс. объявлений о продаже квартир.