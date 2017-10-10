Монетизация субсидий позволит гражданам по своему усмотрению использовать деньги - Ляпина

Монетизация субсидий позволит гражданам эффективно распоряжаться деньгами, это реформа, которая требовала воплощения еще много лет назад. Об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире телеканала "112 Украина".

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"Эта реформа, мягко говоря, перезрела, и ее надо было делать еще 15 лет назад. Я помню разговоры о монетизации в течение 15 последних лет. В чем смысл монетизации? В том, что государство не какими-то квазиобязательствам перебрасывает деньги из одного бюджета на другой, а потом где-то зачисляет на бюджеты компаний в обход собственно гражданина. Кто-то за гражданина распоряжается. Надо перейти к системе, когда гражданин получает на свой счет эти средства и сам ими распоряжается ", - заявила Ляпина.

Таким образом, по словам Ляпиной, граждане Украины лично смогут следить и использовать по своему усмотрению деньги, которые государство предоставляет в виде субсидий.

"Можно сэкономить на многом. Монетизация субсидий позволяет изменить способ отопления ... Если вы хотите изменить способ отопления - отказаться от газа, перейти на пеллеты или еще на что-то, - есть и кредитные программы, которые позволяют на энергосбережение привлечь деньги. И ваши деньги, полученные вами за субсидию. Пожалуйста, эффективнее ими распоряжайтесь. Если нет, ну вы их потратите, это право самого гражданина", - заявила председатель Государственной регуляторной службы.

Как сообщалось, Кабмин продлил до 1 ноября срок подачи заявлений о монетизации субсидий. По состоянию на 1 сентября за компенсацией уже обратилось 1,8 миллиона украинцев. Они должны получить деньги за неиспользованную субсидию на тепло и электроэнергию. Максимальная сумма - 700 гривень. Монетизация субсидий - одно из требований МВФ, направленная в частности на то, чтобы украинцы экономнее относились к жилищно-коммунальным услугам.