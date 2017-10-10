Монетизация субсидий позволит гражданам по своему усмотрению использовать деньги - Ляпина
Ляпина считает, что реформа, мягко говоря, перезрела, и ее надо было делать еще 15 лет назад.
Монетизация субсидий позволит гражданам эффективно распоряжаться деньгами, это реформа, которая требовала воплощения еще много лет назад. Об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире телеканала "112 Украина".
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"Эта реформа, мягко говоря, перезрела, и ее надо было делать еще 15 лет назад. Я помню разговоры о монетизации в течение 15 последних лет. В чем смысл монетизации? В том, что государство не какими-то квазиобязательствам перебрасывает деньги из одного бюджета на другой, а потом где-то зачисляет на бюджеты компаний в обход собственно гражданина. Кто-то за гражданина распоряжается. Надо перейти к системе, когда гражданин получает на свой счет эти средства и сам ими распоряжается ", - заявила Ляпина.
Таким образом, по словам Ляпиной, граждане Украины лично смогут следить и использовать по своему усмотрению деньги, которые государство предоставляет в виде субсидий.
"Можно сэкономить на многом. Монетизация субсидий позволяет изменить способ отопления ... Если вы хотите изменить способ отопления - отказаться от газа, перейти на пеллеты или еще на что-то, - есть и кредитные программы, которые позволяют на энергосбережение привлечь деньги. И ваши деньги, полученные вами за субсидию. Пожалуйста, эффективнее ими распоряжайтесь. Если нет, ну вы их потратите, это право самого гражданина", - заявила председатель Государственной регуляторной службы.
Как сообщалось, Кабмин продлил до 1 ноября срок подачи заявлений о монетизации субсидий. По состоянию на 1 сентября за компенсацией уже обратилось 1,8 миллиона украинцев. Они должны получить деньги за неиспользованную субсидию на тепло и электроэнергию. Максимальная сумма - 700 гривень. Монетизация субсидий - одно из требований МВФ, направленная в частности на то, чтобы украинцы экономнее относились к жилищно-коммунальным услугам.