В США оживление на рынке жилой недвижимости

На американском рынке жилой недвижимости впервые появились признаки оживления - впервые за последние три года.

Такое заявление сделал глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке, выступая перед объединенной экономической комиссией конгресса США, сообщает РБК.

По его мнению, последние данные экономической статистики свидетельствуют о том, что рынок жилой недвижимости наконец начинает стабилизироваться. В частности, с конца 2008 г. на стабильном уровне находятся продажи домов на вторичном рынке недвижимости, в то время как продажи новых домов укрепились совсем недавно, хотя оба показателя находятся еще на достаточно низком уровне.

Бернанке подчеркнул, что снижение процентных ставок ипотечного кредитования наряду с возросшей доступностью домов для населения в значительной степени подстегнуло спрос на рынке жилой недвижимости. Однако ипотечное кредитование остается в существенной зависимости от программ правительственной поддержки.

Между тем условия на рынке коммерческой недвижимости остаются крайне напряженными. Количество пустующих офисных, промышленных и торговых помещений растет, цены на коммерческую недвижимость снижаются. Условия кредитования в данном секторе очень непростые, поскольку в течение последнего года ипотечные ценные бумаги, обеспеченные коммерческой недвижимостью, практически не выпускались.

Напомним, изначально кризис разразился в США в системе высокорисковых ипотечных кредитов категории subprime. В течение нескольких лет объемы выдачи этих кредитов в США непрерывно росли, а требования к заемщикам снижались. В начале 2007 г. начался обвал на ипотечном рынке, число дефолтов и просрочек по кредитам резко возросло.