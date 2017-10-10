Председатель Житомирской ОГА Гундич инициирует увеличение сумм под льготное кредитование на жилье в селе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Увеличить лимит кредитования для жителей Житомирщины, которые воспользуются программой индивидуального строительства жилья на селе, от 150 до 300 тысяч гривень. А также добавить еще 500 тысяч гривень для реализации программы в 2017 году. С таким предложением обращается председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич к депутатам областного совета – вопрос об увеличении финансирования программы вносится на очередную сессию, которая состоится 2 ноября»,- сказано в сообщении.

По словам Гундича, уже 15 семей Житомирщины успешно воспользовались условиями льготного кредитования и в дальнейшем молодым семьям будет удобно и выгодно занимать средства у государства. А расширение финансовых возможностей программы будет способствовать тому, что все больше семей воспользуется кредитом под 3% годовых для строительства жилья на селе.

«С помощью программы жители области смогут купить, построить или отремонтировать жилье на селе. Это - реальная возможность переехать в собственный дом за исходными условиями кредитования – под 3% годовых. Программа подтверждает свою эффективность тем, что даже молодые семьи являются ее пользователями», – отмечает председатель ОГА.

В общем, в 2017 году в Житомирской области на реализацию программы «Собственный дом» из государственного бюджета уже выделено 1,2 млн грн, из областного – 1,1 млн грн.

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Если депутаты областного совета поддержат предложение главы ОГА, то выделение дополнительных средств даст возможность жителям Житомирщины взять под 3% годовых:

- до 300 тысяч гривень кредита для строительства жилья в селе;

- до 200 тысяч гривень кредита -для приобретения жилья;

- до 150 тысяч гривень - на ремонт или реконструкцию жилья.

Областной программой смогут воспользоваться люди, которые проживают и работают в селах и поселках области.

Напомним, что сумма кредита определяется Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе с учетом уровня платежеспособности и не может превышать сметной стоимости объекта кредитования. С перечнем документов, необходимых для получения кредита, можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.