В США начали сносить ипотечное жилье

В США стали избавляться от домов, которые банки не в силах продать. Пример подали в Южной Калифорнии: в городе Викторвилль снесли 16 зданий, четыре из которых уже были готовы к заселению, а остальные наполовину построены, сообщили информагентства, передает k2kapital..

На крайние меры решился местный банк, выдававший ипотечные кредиты. Из-за финансового кризиса цены на недвижимость в США рекордно снизились. Однако покупать дома некому, резко возросло число неплатежеспособных американцев. При этом на достройку здания у банка ушло бы более 1 млн. долл., а расходы на его снос составят всего около 100 тыс. долл.