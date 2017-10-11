Минсоцполитики закончит проверку получателей субсидий до конца месяца

Процесс верификации получателей субсидий для перерасчета субсидий на новый отопительный сезон 2017-2018 годов будет завешен до конца октября текущего года.

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Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"Уже в октябре проходит процесс расчета субсидий на отопительный сезон, исходя из обновленной базы по поводу полученных доходов населения. Мы поставили задачу, чтобы до конца октября были пересчитаны все субсидии, которые начислялись ранее, и тогда в конце октября - в начале ноября мы реально увидим, сколько у нас получателей субсидий", - сказал Музыченко.

Он объяснил, что часть получателей субсидий в неотопительный период получали субсидию в размере 5, 7, 10 гривень или же вовсе 0 гривень.

"То есть человеку приходит платежка на 300 гривень, а его обязательная часть по субсидии 400 гривень. Поэтому субсидия идет в нулевом размере. И если на отопительный период у этого человека опять же таки не получится субсидия, такие субсидианты будут исключены из системы", - отметил директор департамента соцпомощи.

Он также добавил, что ранее для начисления субсидий учитывались доходы населения за предыдущий год, то есть, на сегодняшний день Минсоцполитики должно было бы использовать информацию о доходах за январь-декабрь 2016 года и разрыв между полученными доходами и насчитанными субсидиями составлял бы фактически более чем полтора года.

"С октября этого года при перерасчете субсидий используются доходы населения за 1 и 2 кварталы текущего года, таким образом разрыв (между полученными доходами и насчитанными субсидиями - УНИАН) составляет всего несколько месяцев. И это позволяет максимально точно посчитать доходы на селения и, соответственно, суммы начисления субсидий", - добавил Музыченко.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики Украины при переоформлении субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов проводит проверку (верификацию) семей - получателей государственной помощи, в результате чего надеется отсеять от 2% до 5% субсидиантов.

Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 2,8 миллиарда гривень, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.