Реконструкцию ОСК «Металлист» планируют завершить к сентябрю

Основную часть работ по реконструкции ОСК «Металлист» планируется завершить к сентябрю этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании DCH, выступающей инвестором подготовки Харькова к Евро-2012.

Как указывается в сообщении, по состоянию на 5 мая т.г., на ОСК «Металлист» завершены работы по установке конструкций крыши над Северной трибуной, сейчас ведутся работы по Южной трибуне.

Возле Западной трибуны возведены три этажа многофункциональной пристройки, где будут размещаться раздевалки для футболистов, пресс-центр, ресторан на 360 мест и семь скай-боксов для VIP-персон.

При этом, подходят к концу работы по отделке фасада и благоустройства территории стадиона.

Кроме того, завершена облицовка фасада здания Детско-юношеской футбольной академии (ДЮФА), где планируется разместить технический персонал и СМИ, освещающие матчи. Комплекс ДЮФА планируется сдать в эксплуатацию к концу мая т.г.

Также на завершающей стадии находится строительство нового корпуса учебно-тренировочной базы ФК «Металлист», на которой планируется разместить одну из команд-участниц ЧЕ-12. В настоящее время там идут отделочные и облицовочные работы. Плановый срок сдачи объекта в июле 2009.

Как сообщал УНИАН, к декабрю 2009 года в Харькове планируется открытие обновленного стадиона элит-класса «Металлист».

Заказчиком строительства стадиона выступает компания «Металлист-Арена», входящая в холдинг DCH.

Справка УНИАН. DCH – интеграционное объединение предприятий разных отраслей экономики, консолидирующее значительную часть активов бывшей группы «УкрСиб».

Активы Группы сосредоточены в таких сферах, как промышленность, финансы, строительство и смежные с ним отрасли (от индустрии строительных материалов до девелопмента). Бенефициар Группы DCH – украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.