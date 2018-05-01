В отопительный сезон с миллиардными проблемами: холода - всегда "неожиданность"

Власти Украины активно готовятся к старту отопительного сезона, и традиционно это происходит накануне холодов, а не как это по логике вещей должно быть - с началом весенней оттепели. Чиновники разных уровней, перечисляя отремонтированные котельные, громыхают уверениями - «зимовка» пройдет на отлично. Но это вызывает немало вопросов, особенно с учетом того, что средний уровень изношенности самого главного механизма подачи тепла - магистральных тепловых сетей нашей страны - достигает 70%, а долги за поставленное топливо для обогрева перед «Нафтогазом» только растут. В частности, долг облгаз-сбытов составляет 30 миллиардов гривен, теплокоммунэнерго – более 12 миллиардов гривен. Кроме того, задолженность населения за газоснабжение превысила 11 миллиардов гривен, за отопление и горячую воду – почти 9 миллиардов гривен, за электроэнергию – практически 3 миллиарда гривен. Долг государства перед «Нафтогазом» по перечислению субсидий составляет почти 20 миллиардов гривен. А ведь именно упомянутые долги грозят ограничениями поставок тепла и воды в дома украинцев, то есть срывом отопительного сезона.

Но чиновники настроены оптимистично, по крайней мере, относительно подготовки инфраструктуры, а о долгах в контексте отопительного сезона не говорят. Так, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил: «На сегодняшний день, по той информации, которая на 50% проверена нами, состояние подготовки социальной сферы составляет 99,9% - это детские сады, школы, больницы. Жилищный сектор готов на 99,4%, почти 100%, то, что относится к котельным, к подаче тепла, - также на уровне 99%».

Премьер-министр, видимо, понимая, что 100% готовность при 50% проверенной информации выглядит сомнительно, поступил вполне резонно - всю ответственность за своевременный запуск и качество тепла полностью возложил на местные власти. При этом он дал особое поручение, с учетом будущих заносов на только что отремонтированных с таким трудом дорогах: «Предупреждаю за несколько месяцев - снег будет. Это не должно снова стать неожиданностью. Техника должна быть переоборудована».

Правительство выделило на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов 9 миллиардов гривен. Большая часть средств пошла на подготовку теплоснабжающих предприятий, водопроводной сферы и жилого фонда. Вкладывали деньги в подготовку инфраструктуры к зиме и местные власти, они, кстати, имеют право на досрочное (если даже температура воздуха в течение 3-х дней будет не ниже +8°С) начало отопительного сезона. И такие решения уже приняты – в Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской областях и Житомире.

УНИАН разбирался, как обстоят дела с готовностью к приходу холодов в других регионах Украины.

Николаевская область

В пресс-службе Николаевской облгосадминистрации сообщили, что регион готов к отопительному сезону, уже подается тепло в больницы и детские учреждения. Но проблемы есть. Так, теплоснабжающие предприятия области имеют долг за поставленный газ в размере 126 миллионов гривен, и он тянется еще с прошлых лет, правда, это один из наименьших показателей среди регионов Украины.

В отличие от аналогичного периода прошлого года, сейчас основные теплоснабжающие предприятия области - «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ» - уже заключили договоры на поставку газа в отопительный сезон.

Между тем, согласно данным «НиколаевгазСбыта», долг жителей Николаевщины за газ превысил 350 миллионов гривен. Большая его часть приходится на жителей Николаева – около 190 миллионов гривен.

Харьковская область

И пресс-служба Харьковского горсовета, и пресс-служба Харьковской облгосадминистрации заявили о готовности населенных пунктов к отопительному сезону на 100%. В течение этой недели тепло подадут в социальные учреждения, с 15 октября - в жилые дома.

Проблема заключается в долговых обязательствах. Так, задолженность населения на сегодня составляет: за газоснабжение – свыше 1,5 миллиарда гривен, централизованное отопление и горячее водоснабжение – боле 1,4 миллиарда гривен.

Херсонская область

По данным Херсонской облгосадминистрации, к 1 октября объекты теплоснабжения региона были готовы к отопительному периоду на 98,7%. Это - почти 300 домов. Модернизированы и переоборудованы 18 котельных, проводилась термосанация.

Общий уровень расчетов теплоснабжающих предприятий области составляет 92%. Население области рассчиталось за жилищно-коммунальные услуги на 95% (9 место по Украине). Живые цифры в сообщении не приводятся.

Между тем, по данным «Херсонрегионгаза», долги населения за газ превысили 4 миллиона гривен. Сумма минимальная, так как, по данным «Нафтогаза», Херсонская область по уровню оплаты за потребленный газ занимает 4 место среди регионов Украины.

Среди проблем Херсонской области - необходимость в субвенциях на погашение льгот по субсидиям. Поэтому под угрозой срыва оказался отопительный сезон в многоэтажках, где созданы ОСМД. В домах не провели утепление зданий и ремонты теплосетей. Соответствующее обращение передано вице-премьеру Геннадию Зубко и министру финансов Александру Данилюку. Средства для погашения задолженности государства по субсидии в размере 17,2 миллиона гривен обещают начать перечислять 25 октября.

Львовская область

По информации Львовской облгосадминистрации, «еще 2 октября региональные объекты социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе ведомственное жилье, были готовы к отопительному сезону на 100%. Долгов нет».

Но в первых числах октября «Львовгаз» заявил, что в пяти районах Львовской области отопительный сезон оказался под угрозой срыва из-за все-таки существующих долгов местных теплоснабжающих предприятий – 13,7 миллиона гривен. На протяжении нескольких месяцев накопились долги за услуги по распределению газа перед компанией у Бродытеплоэнерго, Бориславтеплоэнерго, Дрогобычтеплоэнерго, Стебниктеплокомунэрего и Червоноградтеплокомунэнерго.

Однако во Львовской ОГА эти данные не подтвердили.

Винницкая область

В местной облгосадминистрации сообщили: «Винницкая область на 100% готова к отопительному сезону. Выполнены все запланированные организационно-технические мероприятия, а комиссиями коммунальных предприятий проведены обследования всех объектов и подписаны акты и паспорта готовности».

Там также отметили: «учитывая, что понижение среднесуточной температуры было зафиксировано ранее сроков, отопительный сезон для жилищного фонда с централизованным отоплением начался с 6 октября в городе Ладыжин, с 10 октября – в Виннице и с 16 октября - в Могилев-Подольском и Бершади. Подача тепловой энергии для социальных учреждений, по обращению руководителей учреждений, началась 4 октября».

В облгосадминистрации уверили, что проблемных вопросов технического характера, связанных с началом отопительного сезона, не зафиксировано.

Кроме того, на сегодняшний день многие учреждения социальной сферы региона переведены на альтернативные, более экономичные виды отопления.

Что касается долгов, то на сегодня жители Винницкой области задолжали за тепло и горячую воду 26 миллионов гривен.

Черниговская область

Черниговская область к отопительному сезону готова на 100% - отрапортовали в облгосадминистрации: «На сегодня уже можно говорить о полной готовности основного оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период». Ожидается, что подача тепла в жилые дома начнется традиционно, с 15 октября.

В то же время, есть в регионе и определенные проблемы. Первоочередная - задолженность теплоснабжающих предприятий за потребленный газ, объем которой на сегодня достиг 275 миллионов гривен. Рассчитаться по долгам не позволяет задолженность потребителей за тепло в размере более 217 миллионов гривен и долг по субсидиям в 45 миллионов гривен. Меры по урегулированию задолженностей предприятий, в частности, переговоры о заключении договоров по реструктуризации долга, продолжаются.

Запорожская область

Запорожская область готова к началу отопительного сезона, все необходимые для этого работы идут в плановом режиме, говорится на сайте облгосадминистрации.

Как сообщили в концерне «Городские тепловые сети» Запорожья, по состоянию на 1 октября 2017 года, долги предприятия за потребленный газ перед «Нафтогазом» составляют более 542 миллионов гривен. При этом долги потребителей перед концерном достигли почти 536 миллионов гривен.

В «Запорожгазсбыте» подчеркивают, что создавшаяся ситуация может привести к тому, что с наступлением холодов потребитель окажется без тепла.

Днепропетровская область

В Днепропетровской областной госадминистрации считают, что регион готов к отопительному сезону – это 15 500 домов, более 1,4 тысячи котельных, более 800 садов и тысячи школ, свыше 200 больниц, почти 2,4 км тепловых сетей. Но своевременная подача тепла зависит от расчетов теплоснабжающих компаний за энергоноситель.

Общий долг за газ населения Днепропетровской области достиг 1,64 миллиарда гривен, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. В этой связи «Днепропетровскгазсбыт» предупреждает, что есть риски срыва графика подачи тепла.

Полтава

В Полтаве также готовы к отопительному сезону. Уже подается тепло в больницы и детсады. Коммунальные предприятия ждут отмашки на теплопоставки в жилой фонд.

По данным пресс-службы «Полтаватеплоэнерго», государство полностью рассчиталось с предприятием за льготы и субсидии в размере 140 миллионов гривен, а предприятие, в свою очередь, - с «Нафтогазом».

«Полтаватеплоэнерго» погасило за газ 130 миллионов гривен, 10 миллионов гривен - за электричество. Фактически мы никому не должны, а государство – нам», - заявили в пресс-службе коммунального предприятия.

Статистика по долгам полтавчан не приводится.

Одесса

Как сообщили в пресс-службе Одесской мэрии, к подаче тепла коммунальные предприятия готовы, хотя проблемы есть. На данный момент, в соответствии с графиком, еще продолжаются работы по реконструкции теплотрасс и ремонт трубопроводов. Но все 144 котельных, находящихся на балансе и обслуживании коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО), готовы к работе.

Задолженность потребителей всех категорий перед «ТГО» – около 323 миллионов гривен, из которых 300 миллионов приходятся на население. Да и само предприятие в долгах: перед «Нафтогазом» - 445 миллионов гривен, «Одессагазом» – 2,6 миллиона гривен, за электроэнергию – 95 миллионов гривен. Около 560 миллионов гривен коммунальное предприятие должно за теплоэнергию местной ТЭЦ, которая в прошлом году признана банкротом. И сейчас, из-за процедуры ликвидации Одесской теплоэлектроцентрали, в центре города - на Молдаванке и Слободке - отопительный сезон под угрозой срыва. Ликвидатор ТЭЦ уведомил мэрию о том, что теплоцентраль не будет отпускать тепло. По словам чиновников мэрии, решение возникшей проблемы возможно лишь на уровне Кабинета министров Украины. Городские власти намерены обратиться с ходатайством о продлении технологического цикла ТЭЦ на 2017-2018 годы.

Киев

Столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго» заявила, что столичные ТЭЦ, котельные и теплосети для прохождения отопительного сезона готовы.

Но нюансы есть. По словам главы наблюдательного совета компании Ивана Плачкова, компания не смогла достичь целевого показателя финансирования подготовительных работ (потрачено 100 миллионов гривен вместо запланированных 160 миллионов) из-за долгов перед «Нафтогазом» и долгов перед компанией со стороны государства и потребителей. Так, долг столицы перед «Киевэнерго» за отопление и горячую воду превысил 3 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиардов приходятся на население. И «Киевэнерго» задолжало «Нафтогазу» более 3 миллиардов гривен.

Кроме того, по результатам проверок выяснилось, что только в 50% жилищного фонда Киева внутренние сети и оборудование домов полностью готовы к приему теплоносителя. Так что проблем хватает.

В целом сейчас все должники – как население, так и теплокоммунэнерго, облгаз-сбыты - активно заключают договоры по реструктуризации долгов и, соответственно, на поставки энергоносителя. Скорее всего, проблема будет решена. О вот о состоянии тепловых сетей и котельных украинцы узнают сразу после отмашки «начать подачу тепла». Из года в год повторяется одно и тоже: только включают отопление, как сразу рвутся трубы и выходят из строя котельные. Остается только надеяться, что эта злополучная традиция, наконец-то, себя изживет.

Нана Черная