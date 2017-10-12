Нацкомиссия снизила тарифы "Киевэнерго" на горячую воду и отопление

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5%, а также на 2% снизила ставку тарифа на отопление.

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Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

Новые тарифы вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования постановления в официальной газете "Урядовый курьер".

Так, тарифы для "Киевэнерго" на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 гривни за кубометр с полотенцесушителем и 74,53 гривни за кубометр без полотенцесушителя.

Тарифы на услугу по централизованным поставкам горячей воды для нужд компаний, управляющих многоквартирными домами, установлены на уровне 65,2 гривни за кубометр с полотенцесушителем и 60,29 гривни за кубометр без полотенцесушителя.

Кроме этого, комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 гривни/Гкал и 31,55 гривни за квадратный метр отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Все тарифы приведены с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 4 июля этого года комиссия повысила тариф на централизованное горячее водоснабжение от "Киевэнерго" на 1,6% и снизила тариф на отопление на 0,2%. Тариф на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой был установлен на уровне 84,45 гривни за кубометр (с полотенцесушителем) и 78,08 грн за кубометр (без полотенцесушителя). Тарифы на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составлял 1414,45 гривни/Гкал.