В "Киевэнерго" пригрозили перебоями в поставках тепла школам и больницам

Столичная теплоснабжающая компания «Киевэнерго» заявляет о непрогнозируемости качества и бесперебойности обеспечения теплом бюджетных организаций Киева в отопительном сезоне 2017-2018 годов, так как компания несет ежедневные убытки из-за разницы между закупочной ценой газа и ценой, предусмотренной в тарифе компании, сообщила пресс-служба «Киевэнерго».

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«В этом году начало отопительного сезона для учреждений социальной сферы осложняется разницей закупочной цены газа и предусмотренной в тарифе. Так, НАК «Нафтогаз» продает ПАО «Киевэнерго» природный газ для бюджетных организаций по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. м, а в тарифе на производство теплоэнергии заложена его стоимость как 4,94 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Таким образом, ежедневный фактический ущерб «Киевэнерго» от поставок тепла только социальным объектам столицы составит 1,2 млн грн и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды», - сообщили в компании.

Отмечается, что к концу этого года ущерб может составить 541 млн грн. При этом источник его погашения не предусмотрен ни в городском, ни в государственном бюджете.

«Эта ситуация делает непрогнозируемым качество и бесперебойность обеспечения теплом бюджетных организаций в грядущий отопительный сезон», - подчеркнули в "Киевэнерго".

С 9 октября в Киеве начался отопительный сезон в учреждениях социальной сферы в соответствии с отдельным распоряжением КГГА №1235 «О теплообеспечении объектов социальной сферы».

В 2016 году «Киевэнерго» получила 2,58 млн грн чистой прибыли против 1,695 млрд грн чистого убытка в 2015 году.

«Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.