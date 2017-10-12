Глава Житомирской ОГА Гундич дал поручение приступить к благоустройству стадиона "Полесье" в Житомире

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич дал поручение приступить к благоустройству стадиона «Полесье» в Житомире. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Сегодня уже кладут бордюры, восстанавливают декор на укрепленной арке, завершают прокладку сетей в входной группе.

«Понятно, что в связи с обустройством подогрева поля прокладка газона отложится. Но это не означает, что должны остановить другие работы. Дал поручение усилиться и ускорить благоустройство территории и начать устройство бордюров, плитки. Поэтому вскоре буду проверять, как прокладывают гранитные дорожки с изображением футбольных мячей Лиги чемпионов. Это будет еще одна "изюминка" нашего стадиона», – сказал Гундич.

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Среди работ, которые будет выполнять подрядчик, – устройства теннисных кортов, освещение, гранитных дорожек, завершение входной арки, устройство уличных туалетов, и тому подобное.

Гундич подчеркнул, что продолжит усиленно контролировать качество и скорость работ на стадионе.

«Этот объект должен стать визитной карточкой нашей области. Глядя на то, сколько лет продолжается реконструкция, и сколько денег уже на это потрачено, – мы просто обязаны сделать все качественно и функционально», – сказал председатель ОГА.

Ранее в Житомире досрочно начался отопительный сезон.