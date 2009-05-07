С 12 мая в пяти районах Киева начнут отключать горячую воду

С 12 мая АК «Киевэнерго» начинает ежегодные работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, во время которых состоится проверка на прочность и плотность трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений.

Как сообщает пресс-служба “Киевэнерго”, испытания тепловых сетей пройдут по установленному графику.

Так, с 12 по 31 мая с.г. (с учетом сроков проведения ремонтов котельных) испытания состоятся частично в Святошинском районе - тепловые сети от тепломагистралей РК “Беличи” и РК "Веркон", жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, Святошин (частично).

Также с 12, но на более короткий срок - по 26 мая, испытания пройдут частично в Голосеевском, Печерском, Дарницком районах - теплосети от тепломагистралей № 3, 4, 5, 6, 7 ТЭЦ-5, жилые массивы Теремки-1, Теремки-2, Демеевка (частично), Саперная Слободка, Позняки, Осокорки.

В связи с испытанием тепловых сетей снабжение горячей водой будет прекращено в Голосеевском, Печерском, Дарницком районах - начиная с 14 часов 11 мая, в Святошинском районе - с 18 часов 11 мая.

“Киевэнерго” предупреждает, что в случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будет сообщаться дополнительно.

На улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, возможны повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов горячей воды на поверхность. О случаях провалов и местах выхода горячей можно сообщить в Святошинском районе по телефонам - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; в Дарницком - 566-13-48, 570-33-04; в Голосеевском (Теремки-1, Теремки-2, Демеевка) - 249-47-29, 529-88-75; в Печерском, Голосеевском районе - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75.

Справки по телефону информационно-справочной службы АК „Київенерго” - 1588.