"Киевгаз" возобновил подачу газа на котельную «Днепроводская»

ОАО «Киевгаз» сегодня возобновило подачу газа на районную котельную «Днепроводская», которую обслуживает АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АК "Киевэнерго".

Также сегодня специалисты "Киевэнерго" возобновили подачу горячей воды потребителям Оболонского района, а это - 21 жилой дом, школа и детсад по улицам Днепроводская, 8 Марта, Родниковая, пер. Родниковый. Оборудование работает в штатном режиме.

Как сообщалось, 5 мая районная котельная «Днепроводская» как и ранее, 21 апреля, была отключена от газоснабжения представителями "Киевоблгаза" из-за долга АК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» в размере 508 млн. грн. При этом, долг Киевского городской госадминистрации перед АК «Киевэнерго» за разницу между экономически обоснованными затратами компании на производство теплоэнергии и действующими тарифами для потребителей составляет около 990 млн. грн.