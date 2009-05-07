КГГА не финансирует коммунальные программы

Государственная жилищно-коммунальная инспекция просит Генеральную прокуратуру проверить, почему Киевская городская государственная администрация не выполняет предписание о финансировании целевых коммунальных программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник инспекции Сергей ЗИМИН.

В частности, по его словам, Государственная жилищно-коммунальная инспекция перенаправила в Генеральную прокуратуру предписание, адресованное Киевской горгосадминистрации, о пересмотре финансирования статей социально-экономического развития столицы в части выполнения целевых коммунальных программ.

Как отметил С.ЗИМИН, раньше, по результатам проверки жилкоммунинспекцией объектов коммунального хозяйства Киева, инспекция направила КГГА предписание внести соответствующие изменения в план социально-экономического развития в части финансирования двух целевых программ, принятых в 2004 году по развитию объектов водоснабжения и водоотвода.

“За месяц практически ничто не сделано. Как результат, мы имеем очень серьезную аварию, которая случилась вчера напротив Генпрокуратуры, куда мы отправили соответствующее предписание. Я думаю, что прокуратура сделает правильный вывод на основе нашего предписания”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным МинЖКХ, результаты проверок Государственной жилищно-коммунальной инспекцией подтвердили катастрофическое состояние водопроводно-канализационного хозяйства Киева, обусловленное бездеятельностью столичных властей.

В частности, Госжилкоммунинспекция проанализировала выполнение Программ социально-экономического и культурного развития Киева за 2006-2008 гг. в части финансирования развития водопроводно-канализационного хозяйства. Анализ засвидетельствовал, что на протяжении 2004-2008 годов по «Программе развития и реконструкции водопроводного хозяйства Киева на 2004-2010 гг.» было выделено средств на сумму 179,2 млн. грн., что составило лишь 9,3% от потребности. По «Программе ремонта, реконструкции и развития канализационного хозяйства Киева на период 2006-2010 годов” было выделено средств на сумму 616,65 млн. грн., что составило 10,4% от необходимого объема.