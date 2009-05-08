Тропические острова сильно подешевели

Несколько австралийских островов недалеко от Большого Барьерного рифа, которые выставлены на продажу, благодаря кризису, стоят намного дешевле, чем раньше, сообщает Рейтер.

Международное агентство недвижимости Coldwell Banker`s Capricorn Coast предлагает девять островов у Большого Барьерного рифа, некоторые из которых продаются уже с роскошными особняками и другими благами. Цены колеблются от 1,3 миллиона австралийских долларов (962 тыс. долл.) и до 90 миллионов (67 млн. долл.).

Изначально цена Лонг-Айленда - одного из островов, выставленных на продажу - была около 6,5 миллиона австралийских долларов, но сейчас он стоит уже на 42% дешевле. Согласно рекламе, цена остальных островов сократилась почти вдвое.

«Острова значительно упали в цене из-за влияния ситуации в мировой экономике, - сообщил риэлтор Ричард Ванхофф. - Продавцы - реалисты, если они решили продавать, значит, приходится соответствовать тенденциям рынка и рыночной стоимости».

В списке выставленных на продажу островов, опубликованном на сайте Coldwell Banker, есть и Тёртл-Айленд, который, по словам Ванхоффа, восемь лет назад хотела купить актриса Джулия Робертс, но в итоге уступила австралийскому бизнесмену.

«Остров опять продается, и все игрушки: мотоциклы, тракторы и некоторая мебель, идут вместе с собственностью, - сказал Ванхофф. - Изначально владельцы просили 6,5 миллиона австралийских долларов, а сейчас они готовы принять любое приемлемое предложение».