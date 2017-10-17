В Житомире продолжается реконструкция стадиона "Полесье" (фото)

В Житомире успешно реализуется вторая и третья очередь реконструкции стадиона «Полесье», в частности, поле стадиона полностью готово для обустройства подогрева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, стадион «Полесье» уже готов к асфальтированию и прокладке беговых дорожек, а футбольное поле подготовлено к обустройству подогрева, сообщил директор департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ОГА Роман Щебетов.

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«Сегодня на стадионе реализуется вторая и третья очередь реконструкции. У нас уже полностью готово поле для обустройства подогрева – ждем поставки оборудования и материалов от подрядчика. Также уже готова территория к асфальтированию и прокладке дорожек. За пределами поля сейчас устанавливают гранитные бордюры. Уже начали подвозить гранитную плитку для благоустройства», – отметил Щебетов.

По его словам, в проект стадиона вносятся изменения, ведь от начала реконструкции не было предусмотрено подогрева поля, его автоматического полива и современного освещения.

«В месте устройства внутренних сетей можно увидеть также все слои, из которых состоит футбольное поле. Оно соответствует проекту, содержит щебень различных фракций, геотекстиль и песок», - отмечают в облгосадминистрации.

Проложить траву на поле планируют уже этой весной, поскольку футбольное поле оснастят системой подогрева и полива.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич дал поручение приступить к благоустройству стадиона «Полесье» в Житомире. Гундич подчеркнул, что продолжит усиленно контролировать качество и скорость работ на стадионе.

«Этот объект должен стать визитной карточкой нашей области. Глядя на то, сколько лет продолжается реконструкция, и сколько денег уже на это потрачено, – мы просто обязаны сделать все качественно и функционально», – сказал председатель ОГА.