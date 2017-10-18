Компания-застройщик CBS Холдинг получила звание регионального девелопера года

Компания «CBS Холдинг» получила звание «Регионального застройщика года» в категории «Открытие года» по версии всеукраинской строительной премии «IBuild - 2017».

Торжественная церемония награждения победителей V Всеукраинской строительной премии «IBuild - 2017» прошла 13 октября 2017 года в КВЦ «Парковый» в Киеве и объединила более 300 представителей строительной отрасли Украины.

На церемонии награждения победителей премии «IBuild - 2017» присутствовали заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе и Первый заместитель Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Валерий Филончук. Они отметили вклад участников рынка в строительную отрасль Украины и вручили почетные статуэтки лауреатам.

Кроме «CBS Холдинг» лауреатами Премии стали известные игроки рынка недвижимости Украины: строительные компании «GEOS», «КАН Девелопмент», «Альтис-Холдинг» и другие.

«CBS Холдинг» строит шесть жилых комплексов в четырех областях Украины: в Кропивницком — первый за последние 10 лет жилой комплекс комфорт класса «Ковалевский», в Житомире — жилой район «Тетеревский бульвар», в Сумах - жилой комплекс «Заречный», в Запорожье — жилые комплексы комфорт класса «Александровский 1», «Александровский 2», новостройку премиум класса «Резиденция». Застройщик ввел в эксплуатацию 71 000 м² жилой площади. Квартиры в домах компании приобрели 1600 семей. Главный офис находится в Киеве, в Запорожье открыто региональное представительство.

Компания «CBS Холдинг» один из немногих застройщиков, который проводит активную политику регионального развития. По информации Государственной службы статистики Украины, области, в которых компания «CBS Холдинг» строит свои объекты, показали наибольший рост темпов строительства за 2017 Житомирская — 167%, Кировоградская — 165%, Запорожская — 141%.

О премии IBuild

«IBuild» — всеукраинская строительная премия, проводится ежегодно. Это ключевое отраслевое мероприятие по определению лучших специалистов, проектов, объектов, предприятий сферы строительства. Победителей определяет экспертный совет и онлайн голосования на сайте Премии в равных процентных соотношениях. Организатор — Конфедерация строителей Украины при поддержке Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

О компании «CBS Холдинг»

«CBS Холдинг» — это украинская многопрофильная инвестиционно-промышленная группа. Ключевое направление работы Холдинга - девелоперская деятельность. Компания строит жилые объекты в четырех областях Украины: в Кропивницком, Запорожье, Житомире, Сумах.

В состав группы компаний «CBS» входят подразделения, специализирующиеся на девелопменте, услугах генерального подряда, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, маркетинге, информационных технологиях и консалтинге в сфере недвижимости. «CBS Холдинг» проводит активную политику регионального развития и является инициативным участником Конфедерации строителей Украины и Ukrainian Building Community.