Tata Group будет строить дешевые дома

Индийская компания Tata Group, которая создала самый дешевый автомобиль в мире, решила выйти на рынок недвижимости своей страны с проектом строительства доступных даже для не очень богатых индийцев домов, которые можно будет приобрести по цене от 7,7 тысячи долл.. «Дочка» компании — Tata Housing Development Co — намерена вложить около 1 миллиарда рупий (почти 20 миллионов долл.) в строительство 1,2 тысячи домов в пригороде города Мумбаи — Бойсаре.

По словам представителей девелопера, себестоимость возведения одного дома составит около 150 долл. за квадратный метр, а площадь апартаментов будет варьироваться от 26 квадратных метров до 43 квадратных метров.

При этом, обещают в компании, жилье, возведенное Tata Housing Development Co, обойдется покупателю от 7,7 тысячи долл. до 13,35 тысячи долл. в зависимости от размера приобретаемой недвижимости. «Первая очередь строительства предполагает возведение тысячи домов, которые планируется продавать в ассоциации со State Bank of India», — поясняет агентство.

Однако шанс стать собственником апартаментов в домах «дочки» Tata Group получат даже индийцы, не обладающие суммой в $7 тысяч, — компания собирается провести розыгрыш, в рамках которого каждый купивший лотерейный билет за $4, может выиграть квартиру, отмечается в материале.

В дальнейшем, рассказывается в сообщении, Tata Housing Development Co намерена выйти за пределы Бойсара и построить в течение трех — четырех лет около 15 тысяч дешевых домов в Дели, Мумбаи и столице индийского штата Карнатака Бангалоре.

Как напоминает агентство, спрос на жилье в Индии из-за кризиса упал за последний год больше, чем на 50%. Причиной этого стал двукратный рост цен на недвижимость и увеличение Центробанком Индии процентных ставок, чтобы «утихомирить» инфляцию.

Ранее Tata Group объявляла о создании самого дешевого автомобиля в мире

По материалам портала Дело