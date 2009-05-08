Cоздана ассоциация «Питьевая вода Украины»

В Украине создана ассоциация «Питьевая вода Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в ассоциации.

Учредителями ассоциации выступили «Укрводоканал», «Полтававодоканал», «Ровнооблводоканал», «Николаевводоканал», «Луцкводоканал», а также ряд научно-производственных предприятий, работающих в этой сфере.

В соответствии с уставом, ассоциация является хозяйственной организацией, созданной для представления интересов своих участников, без цели получения прибыли.

Среди ее задач – сотрудничество с органами власти по вопросам нормативно-правового урегулирования общих принципов функционирования на рынке водоснабжения и водоотвода; содействие повышению эффективности функционирования отрасли водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечение населения качественной питьевой водой путем разработки, внесения предложений по объективно обоснованным видам классификаторов, стандартам качества товаров, эксплуатационной надежности и безопасности, стандартам по вопросам экологии; содействие в создании условий для выхода участников ассоциации на зарубежные рынки.

Ассоциация зарегистрирована 12 марта т.г. Подольской райадминистрацией Киева. Президентом организации избран Григорий СЕМЧУК.