DIM GROUP заслуженно получила две престижные награды в сфере строительства

Жилые комплексы «А-52» и «Автограф» были признаны лучшими проектами в двух номинациях на V Всеукраинской строительной премии Ibuild. Это наиболее масштабная отраслевая премия в Украине, определяющая лучших специалистов, проекты и компании строительной сферы.

Победители определялись по результатам открытого онлайн-голосования на сайте ibuild.ua и голосования авторитетного Экспертного совета. По итогам голосования жилой комплекс бизнес-класса А52, возводимый DIM GROUP в центре Киева, стал победителем в номинации «Элитная новостройка года». Еще один объект компании – ЖК «Автограф» – получил главный приз в номинации «Жилой комплекс комфорт класса».

«Нам вдвойне дорога эта победа, потому что премия отображает мнение не только участников рынка недвижимости, но и наших клиентов, которые делали свой выбор в рамках народного голосования.

Победа в двух номинациях- закономерный итог плодотворной работы нашей команды и признание ведущей позиции на столичном рынке девелопмента жилой недвижимости. Мы с уверенностью смотрим в будущее и планируем новыми объектами поддерживать высокую планку, заданную нашими проектами «А52» и «Автограф», - прокомментировал событие управляющий партнер DIM GROUP Александр Насиковский.

Жилой комплекс А52 возводится на ул. Сечевых Стрельцов, 52А в историческом центре Киева. Это первый ЖК в Украине, получивший наивысший уровень энергоэффективности -класс «А». 17-этажный комплекс на 231 квартиру будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2018 года. Организатором премии Ibuild выступает Конфедерация строителей Украины – крупнейшее отраслевое объединение, в состав которого входят более 700 строительных компаний и профессиональных организаций со всего украинского рынка.

Жилой комплекс комфорт-класса «Автограф» строится на ул. Генерала Жмаченко, 28 в Днепровском районе Киева. В состав комплекса войдут три дома общей площадью свыше 75 000 кв. м. Ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК запланирован на IV квартал 2017 года. Еще две секции планируется закончить к концу 2018 года.

Справка. Группа компаний DIM (Development, Investment, Management) — это девелоперско-строительный холдинг полного цикла, успешно реализовавший целый ряд жилых комплексов в пригороде столицы, среди которых клубный дом «Соборный» и ЖК «Фамильный» в Броварах. На очереди — жилищные комплексы «Автограф» и «А-52» в Киеве. В портфеле компании на разных стадиях строительства порядка 500 000 кв. м недвижимости.

В группу холдинга входят предприятия с репутацией надежных партнеров и хорошо зарекомендовавших себя на украинском строительном рынке, среди которых компания «ОЛТА», входящая в тройку лидеров-производителей оконных и дверных конструкций.