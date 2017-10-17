В Кабмине нашли замену дорогому газу - предлагают топить торфом

Министерство энергетики и угольной промышленности рассматривает торф как альтернативное топливо дорогому природному газу для потребителей бюджетной сферы. Об этом в эфире одного из национальный телеканалов заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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«Альтернативой для обеспечения газом может быть торфодобывающая промышленность… Для того, чтобы заместить одну тысячу кубических метров природного газа достаточно 3,5 тонны торфа, который успешно добывается», - сказал он, добавив, что торф является недорогим и доступным топливом для бюджетной сферы.

«Цена за одну тысячу кубических метров газа составляет 7 тыс. грн, а одна тонна торфа стоит меньше чем 900 грн», - сообщил Белявский, добавив, что расходы на использование торфа будут в два раза ниже стоимости газа.

По его словам, активное использование торфа позволит возродить в Украине добычу торфа и производство из него топливных брикетов.

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«Всего в Украине осталось 7 из 30 торфозаводов, которые были еще в 90-х годах. За 27 лет объемы добычи сократились в 10 раз, а производства брикетов в 5 раз… Еще десять лет назад Украина давала миллион тонн торфобрикетов и 2 миллиона тонн сельскохозяйственного торфа, то в текущем году план по добыче составляет 453 тыс. тонн, а по производству - 188 тыс. тонн брикетов, что соответствует уровню 2010 года», - заявил советник министра.

По данным министерства, торф добывается в северных регионах Украины – Волынской, Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. При этом, лидером является Волынская область, на которую приходиться 30% от добычи по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд куб. м.

В январе-сентябре 2017 года потребление газа сократилось на 0,5% - до 19 млрд куб. м, по сравнению с потреблением за аналогичный период 2016 года.