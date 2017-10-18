В Украине субсидии уже переназначены для более 6,5 миллиона семей

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,530 млн украинских семей.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, представляя отчет работы Кабинета министров за январь-сентябрь 2017 года.

«Уже переназначены 6 млн 530 тыс. субсидий для домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем отопительном сезоне. Это адресная поддержка и помощь для тех, кому она необходима», - сказал премьер.

Гройсман в очередной раз подчеркнул, что оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом году нет.

«Хочу подчеркнуть, что я не вижу никаких оснований для повышения тарифов на местах на тепло, горячую воду и так далее. Это ответственность местных властей - не допустить перерасходы, что может привести к росту тарифов», - сказал он.

Премьер также сообщил, что правительство в рамках процесса монетизации сэкономленной субсидии сейчас проводит верификацию и создает реестры.

«В ближайшее время начнем выплаты тем, кто сэкономил энергоресурсы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 октября ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года.

Кабмин также продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.

Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму более 2,8 млрд грн, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года.