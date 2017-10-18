Гройсман: я не вижу никаких оснований для повышения тарифов на тепло и воду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз заявил, что оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом году нет. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, представляя отчет работы Кабинета министров за январь-сентябрь 2017 года.

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«Хочу подчеркнуть, что я не вижу никаких оснований для повышения тарифов на местах на тепло, горячую воду и так далее. Это ответственность местных властей - не допустить перерасходы, что может привести к росту тарифов», - сказал он.

Также Гройсман сообщил, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,530 млн украинских семей.

«Уже переназначены 6 млн 530 тыс. субсидий для домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем отопительном сезоне. Это адресная поддержка и помощь для тех, кому она необходима», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета министров о спецобязательствах на рынке газа. При этом Минэнергоугля предлагает не допустить роста цен на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

Из-за отсутствия опубликованной министерством новой цены на газ, «Нафтогаз» с 1 сентября 2017 года начал заключать договоры с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года.

В конце июля Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.

В начале октября Гройсман вновь заявил, что оснований для роста цен на газ на сегодняшний день нет, и поэтому местным органам власти необходимо не допустить повышения на местах цен на тепло и горячую воду.