На Львовщине из-за взрыва газа пострадали два человека

11:15, 11 мая 2009
Недвижимость
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В городе Сокаль

В городе Сокаль Львовской области следствие взрыва газа в квартире пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрыв бытового газа без дальнейшего горения произошел сегодня в 03.31 на улице Героев УПА, 51, в пятиэтажном жилом доме из шести подъездов, на пятом этаже, в квартире №9.

Взрывной волной разрушены кирпичная стена между квартирами №9 и №10 и межкомнатные перегородки, повреждена входная дверь, в квартирах подъезда выбиты оконные стекла. Обрушения несущих конструкций дома нет.

Причина взрыва устанавливается. Для проведения детального обследования здания создается комиссия. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.

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