В "Киевэнерго" Ахметова подсчитали долги столицы за свет

Общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед компанией "Киевэнерго" в сентябре по сравнению с августом 2017 года выросла на 3,2% и по состоянию на 1 октября составила 1,012 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и население являются крупнейшими должниками компании. Так, предприятия жилкоммунхозяйства, по итогам августа задолжали за электроэнергию 491,4 миллиона гривень. Крупнейшим должником остается "Киевский метрополитен" - 201,5 миллиона гривень.

Население Киева по состоянию на 1 октября задолжало 332,15 миллиона гривень за потребленную электрическую энергию.

Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого района – 48,9 миллиона гривень, Святошинского и Соломенского – по 37,4 миллиона гривень.

Задолженность государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий перед "Киевэнерго" составляет 141,49 миллиона гривень, из которых долг "Киевводоканала" – 53,71 миллиона гривень.

В пресс-службе отметили, что в случае дальнейших неплатежей, компания будет вынуждена отключить "Киевводоканал" за долги, что является критическим для столицы и может нести экологическую угрозу.

"НКРЭКУ автоматически списывает средства для оплаты потребленной электроэнергии за счет льгот и субсидий в пользу "Энергорынка" по константе (в сентябре – 46 миллионов гривень). Хотя "Киевэнерго" не получает расчет в полном объеме, средства со счетов компании автоматически списываются" - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Киевэнерго" в 2016 году получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.

Компания "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.